Termik santrallere Ocak'ta 6.54 milyon ton kömür Türkiye genelinde termik santrallere Ocak ayında toplam 6.54 milyon ton kömür teslimatı yapılı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı.

Türkiye genelinde termik santrallere Ocak ayında toplam 6.54 milyon ton kömür teslimatı yapılı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. Termik santrallere yapılan kömür teslimatının 2.17 milyon tonunu taşkömürü, 4.37 milyon tonunu da linyit oluşturdu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Ocak ayında taşkömürü teslimatının yüzde 63.0'ı termik santrallere, yüzde 12.3'ü kok tesislerine, yüzde 7.6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86.6'sı termik santrallere ve yüzde 9.2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 98.5 ile demir-çelik sanayine yapıldı.TÜİK verilerine göre, linyit üretimi Ocak ayında 5 milyon 622 bin 697 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.0 artarken, bir önceki aya göre yüzde 17.5 azaldı.Bunan yanında, taşkömürü üretimi Ocak ayında 107 bin 601 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.3 bir önceki aya göre ise yüzde 5.1 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1. bir önceki aya göre ise yüzde 0.2 azaldı.Bu dönemde taşkömürü ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.1 arttı. Taşkömürü ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.1 bir önceki aya göre ise yüzde 6.5 arttı. Taşkömürü koku ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.6. bir önceki aya göre ise yüzde 41.7 azaldı.

Ocak ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti. Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 111.3 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 83.0 iken taşkömüründe yüzde 3.1 olarak hesaplandı. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA