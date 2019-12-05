05.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:26

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA