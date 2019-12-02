Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasanın veto edilmesi

02.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:08

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız tarafından imza atılan ilk vetodur ve bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesinin ardından sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soru üzerine Çelik, konunun bu karar doğrultusunda yeniden ele alınacağını söyledi.

Çelik, Erdoğan'ın çevre konusundaki hassasiyeti dolayısıyla sürecin bu noktaya geldiğini vurgulayarak, "Devlet her şeyi yüklenecek olsaydı bu veto gerçekleşmezdi. Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir. Bu, Cumhurbaşkanımız tarafından imza atılan ilk vetodur ve bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir." diye konuştu.

Erdoğan'ın yasayı veto etmesinin arka planıyla ilgili MYK'ye kapsamlı bir değerlendirme yaptığını aktaran Çelik, konuya yönelik hassasiyetin korunması noktasında bakanlar, milletvekilleri ve partililere talimatı olduğunu bildirdi.

"Milletimiz de bu yetkiyi anayasayla vermektedir"

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, anayasanın mevcut metninin kuvvetler ayrılığını getirmediğini ve Türkiye'nin bu anlamda mevcut sistemde bir anayasasının olmadığını söyledi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine ise Çelik, bir siyasetçinin bu ifadeleri dile getirmesi durumunda partisi, milletvekilleri veya TBMM'deki parti grubunun meşruiyetini ortadan kaldırmış durumunda olduğunu ifade etti.

Çelik, siyasette eleştirinin demokratik bir hak olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin anayasası vardır. Türkiye'deki bütün kurumlar milletimizin verdiği yetkiyle meşruiyete sahiptir. Milletimiz de bu yetkiyi anayasayla vermektedir." ifadesini kullandı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının kamu bankalarından kredi alamadığı iddiasına yönelik soruya karşılık Çelik, bu durumun sebebinin bankaların özerk işleyişine bağlı olduğunu ve herhangi bir siyasi değerlendirme yapılmasının doğru olmadığını aktardı.

Çelik, bu iddianın toptancı bir yaklaşım olduğunu, AK Partili belediyelerin de faaliyetler kapsamında bakanlıklardan çeşitli taleplerinin bulunduğunu ve bunların bazılarının karşılanmadığını anlattı.

"Adil Öksüz'ün nerede olduğunun söylenmesi doğru olmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerine ilişkin açıklamasını değerlendiren Çelik, şöyle konuştu:

"Tabii ki yer söyleyemeyiz, bir değerlendirmede bulunamayız ama Bakanımızın ortaya koyduğu irade şudur. FETÖ'ye dönük mücadelede herhangi bir tavsama yoktur. Bunlarla ilgili olarak aranan, peşinde olduğumuz kim varsa dünyanın neresinde biliyoruz. Ele geçirmeye çalışıyoruz, iade edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gayretlerimiz, bu örgüt tamamen bitene kadar, devletin damarlarından değil kılcal damarlarından tamamen temizlenene kadar sürecektir. Bununla ilgili bir iradedir. O bilginin tabii ki bir devlet bilgisi olarak, orada yürütülen mücadelenin hassasiyeti bakımından söylenmesi doğru olmaz."

"Baştan aşağı yalan bir haberdir"

Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatlık yaptığı dönemde senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla açılan davanın tarafı Necmettin Kesgin'e "saygın bir iş adamı" dediği iddiasına yönelik soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Bahsettiğiniz ikinci kısım yalan, belli bir gazete ve grup tarafından yapılıyor. Biliyorsunuz seçim dönemi öncesiydi. 'Saygın bir iş adamı' gibisinden değerlendirme yapmadık. Hatta dedik ki biz bu meselede taraf değiliz. Biz kimseyi tanımıyoruz, davalık olan taraflar birbirini tanıyor. Zaten Sayın Yavaş da bizim böyle bir ifade kullanmadığımızı açık bir şekilde söyledi. Kullandığımız ifade şudur, bir vatandaşın böyle bir iddiası var, böyle söylüyor, bir vatandaş bu şekilde gündeme getiriyor. Biz tarafları tanımıyoruz. 'Saygın iş adamı ifadesini kullandınız' diyerek manipülasyon yapıyor. Baştan aşağı yalan bir haberdir."

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamasını değerlendiren Çelik, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya itibar edilmesi gerektiğini ve bir gelişme olması durumunda Adalet Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağını bildirdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA