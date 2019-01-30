Termik Santrallerde Kasım'da 7.8 Milyon Ton Kömür Yakıldı

– Türkiye genelinde termik santraller Kasım ayında 7 milyon 839 bin ton kömür yaktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım'da termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 673 bin tonunu taşkömürü, 6 milyon 166 bin tonun da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre;

"Katı yakıtların Kasım ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 104 bin 309 ton, linyit 7 milyon 140 bin 423 ton ve taşkömürü koku 375 bin 784 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 47 bin 517 ton, linyitte 7 milyon 29 bin 464 ton ve taşkömürü kokuda da 451 bin 652 ton oldu.

"Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.4 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşirken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 83.2 ve linyitte yüzde 101.6 oldu.

"Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;

yüzde 54.9'u termik santrallere,

yüzde 15'i kok tesislerine,

yüzde 6'sı demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken

linyit teslimatının;

yüzde 87.7'si termik santrallere,

yüzde 7.8'i demir çelik harici sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokunun ise yüzde 95.3'ü demir çelik sanayine yapıldı." (Tablo ve Grafik) - İstanbul

Kaynak: DHA