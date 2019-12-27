Termik santrallerde Ekim'de 7.91 milyon ton kömür yakıldı

27.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:20

Türkiye genelinde termik santrallerde Ekim ayında toplam 7 milyon 912 bin ton kömür yakıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında termik santrallerde yakılan kömürün 2 milyon 147 bin tonunu taşkömürü, 5 milyon 765 bin tonun da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre;Katı yakıtların Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 99 bin 487 ton, linyit 6 milyon 945 bin 459 ton ve taşkömürü koku 387 bin 89 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 966 bin 622 ton, linyitte 6 milyon 636 bin 715 ton ve taşkömürü kokuda da 379 bin 823 ton oldu.Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2.5 ile en düşük taşkömüründe görülürken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 101.9 ve linyitte yüzde 104.7 oldu.Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;yüzde 54.1'i termik santrallere,yüzde 14'ü kok tesislerine,yüzde 7.8'i demir çelik haricindeki sanayiye yapılırkenLinyit teslimatının;yüzde 86.9'u termik santrallere,yüzde 7.9'u demir çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 98.1'i demir çelik sanayine yapıldı. (Tablo ve Grafik)

Kaynak: DHA