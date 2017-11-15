Termik Santrale Karşı İmza Kampanyası Başlattılar

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO), Pınarça mahallesine yapılması planlanan termik santrale karşı imza kampanyası başlattı.



Çerkezköy'e yapılması planlanan ardından da yer değişikliği yapılarak, Kapaklı'nın Pınarça Mahallesi'ne kaydırılan termik santrale karşı Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Çerkezköy İl Temsilciliği'nce imza kampanyası başlatıldı. Çerkezköy Belediye Meydanı'na kurulan stantta, Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere hazırlanan dilekçeler için Çerkezköylülerden de imzalar alındı. DAYKO Çerkezköy İlçe Temsilcisi Nusret Türkan, termik santralin yapılmaması için başlattıkları kampanyaya ilişkin "Kurduğumuz stantta Pınarça'ya yapılmak istenen termik santrale karşı itiraz dilekçeleri oluşturtuyoruz. Geçen yıl da Çerkezköy için böyle bir çalışma yürütmüştük. 17 Ekim'de santral planları onaylandı, 19 Ekim tarihinde 1 aylığına askıya çıktı. O zamana kadar dilekçeleri toplayacağız. Gönderildikten sonra Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bu dilekçelere kanunen cevap vermesi gerekiyor. Hayati bir önem taşıyan termik santralin yapılaması için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. İKİ BELEDİYEDEN ORTAK MİTİNG Öte yandan termik santrale karşı Kapaklı ile Çerkezköy belediyeleri, 19 Kasım Pazar günü 'Sessiz ölüme dur de' sloganıyla Pınarça Meydanı'nda ortaklaşa miting düzenleyecek. Termik santrale karşı ortak mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ile Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, herkesi mitinge davet etti. - Tekirdağ