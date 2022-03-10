Termik santralden 860 bin liralık kablo hırsızlığına 8 tutuklama - Haberler

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Termik santralden 860 bin liralık kablo hırsızlığına 8 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Nuri Pir - Güncel
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Termik santralden 860 bin liralık kablo hırsızlığına 8 tutuklama

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan termik santralden 860 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan termik santralden 860 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

Termik santral görevlileri, 860 bin lira değerindeki bakır kabloların çalındığını fark edince jandarmaya bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 10 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Termik santralden 860 bin liralık kablo hırsızlığına 8 tutuklama

Termik santralden 860 bin liralık kablo hırsızlığına 8 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

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