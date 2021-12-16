Termik santralde trafo yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Termik santralde trafo yangını

Termik santralde trafo yangını
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Kangal ilçesi yakınlarındaki termik santralde, elektrik trafosunda yangın çıktı.

SİVAS'ın Kangal ilçesi yakınlarındaki termik santralde, elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangın, tesisteki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kangal Termik Santrali'nde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bir elektrik trafosunda başlayan yangın, diğer trafolara da sıçradı. Tesisteki itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Trafoların zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Termik santralde trafo yangını

Termik santralde trafo yangını

Termik santralde trafo yangını

Termik santralde trafo yangını

Termik santralde trafo yangını

Termik santralde trafo yangını

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

 İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

 FATİH'TE CAN PAZARI

FATİH'TE CAN PAZARI

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title