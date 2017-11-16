Termik Santralde Deprem ve Yangın Tatbikatı

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.



Tatbikata, Muğla, Aydın ve Denizli'den 112 Acil Servis, UMKE, AFAD, Türk Kızılayı, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti, Çevre ve Şehircilik ile Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlükleri ve santral çalışanları ile öğrencilerden oluşan 489 kişi katıldı.



Afet ve Acil Durumlara Hazırlık, Kurumlararası işbirliği ve Koordinasyon Tatbikatı'nda, senaryo gereği, 6,5 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda yangın çıktığı, tankın çatlaması sonucu kimyasal madde sızıntısı olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.



Olay yerine gelen polis ve jandarma, bölgeyi güvenlik şeridine aldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma yaptı. Sağlık ve AFAD ekipleri ise yangın ve kimyasal madde sızıntısından etkilenen 67 kişi olduğunu, 8 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.



Bölgede belirlenen alanlara seyyar hastane kuruldu. Tahliye edilen yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Binadaki yıkıntılar altında mahsur kalan yaralılar ise UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tatbikatta, kazada yaşamını yitirenler için de savcılık talimatıyla olay yerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı.



Tatbikat AFAD ekiplerinin ip yardımıyla santralden Türk bayrağıyla inmesiyle sona erdi.



Muğla Valisi Esengül Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte afet riski değerlendirildiğinde deprem, sel, yangın gibi olayların ön plana çıktığını söyledi.



Afet halinde kurumlar arasında koordinasyonu sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Civelek, tatbikatın başarılı olduğunu, kurumların birbirleriyle uyum içinde çalıştığını dile getirdi.



İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ise Muğla'nın deprem kuşağında bulunduğunu, yıl içinde çok sayıda tatbikat yaptıklarını belirtti.



Kurumlar arası iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Tekin, "Buradaki hedef, personelin deneyim ve beceri kapasitesini artırmak. Bugün Muğla'daki en büyük tatbikatı gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah böyle kazaları yaşamayız. Ancak yaşanması durumunda da herkes görevinin başında." diye konuştu.



Tatbikata, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Temel Kışlal ile protokol üyeleri de katıldı.