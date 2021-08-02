Termik santral nedir? Termik santral yanarsa ne olur? Çökertme'de yangın ne durumda? Çökertme yangın son dakika!

Ülkemizin pek çok noktasında ormak yangınları devam ederken bir haber de Muğla Milas'tan geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Pek çok mahalleye sıçrayan ve Milas'ta bulunan termik santrallere yaklaşan alevler bölge halkını da tedirgin etti. Bu gelişmelerin ardından Milas Belediye Başkanı Tokat, "Termik santral için şu an bir tehlike görünmüyor" dedi. Peki, Termik santral nedir? Termik santral yanarsa ne olur? Çökertme'de yangın!

Termik santral nedir? Termik santral yanarsa ne olur? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. 28 Temmuz ve 1 Ağustos arasında çıkan 125 yangının 117 tanesi tamamen kontrol altına alınırken Tunceli, Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülme çalışmaları sürüyor. Çökertme'de yangın ne durumda? Çökertme yangın son dakika!

ÇÖKERTME'DE YANGIN NE DURUMDA?

Belediye Başkanı, Tokat, Milas'ta yer alan Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri için bir tehlikenin olmadığını, ancak Çökertme'nin 'cayır cayır' yandığını dile getirdi.

Milas'a bağlı Çökertme'de yangın sürüyor, termik santral için bir tehlike olmadığının altı çizildi.

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür.

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor.

Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.