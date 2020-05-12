Termik Santral faaliyet için onay bekliyor
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Termik Santral faaliyet için onay bekliyor

Termik Santralde Üretime Olmayan 2 Ünitede Kuru Sistem Gaz Arıtma Yatırımı Tamamlandı, İzin İçin Bakanlığa Müracaat Yapıldı.

Termik Santral faaliyet için onay bekliyor
12.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:22

Termik Santralde Üretime Olmayan 2 Ünitede Kuru Sistem Gaz Arıtma Yatırımı Tamamlandı, İzin İçin Bakanlığa Müracaat Yapıldı.

Sivas Kangal Termik Santral Üretim Direktörü Tunay Doğan tarafından yapılan açıklamada, BGA Tesisleriyle aynı işlevi gören ve BGA Tesisleri tamamlanana kadar çalıştırılacak Kuru Sistem Arıtma yatırımlarının kurulumunun 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla üretim dışı olan 2 ünitede de tamamlandığı ve her iki ünitede de üretime başlanabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Geçici Faaliyet Belgesi müracaatının yapıldığı belirtildi. Santral yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yapımı 2,5 yıl süren BGA tesislerine göre işletme maliyeti daha yüksek olan kuru sistem gaz arıtma tesislerinin kurulumu geçici bir çözüm olarak planlandı ve elektrik üretim maliyetleri artacak olmasına rağmen üretimin durmaması, istihdamın etkilenmemesi amaçlandı. BGA Tesisleriyle aynı işlevi gören kuru sistemde yanma sonrası sönmüş kireç püskürterek kükürt bloke edilecek ve emisyon değerleri mevzuattaki sınırların altına çekilecek. Sistem ile ilgili üniversiteler ile teknik işbirliği yaptıklarını belirten şirket yetkilileri, yatırımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de istişare ettiklerini, Bakanlığın yapıcı yaklaşımı sayesinde de süratle yatırımı tamamladıklarını vurguladı.

Termik Santralde emisyon değerlerini mevzuat sınırlarına çekecek ilk etap çevre yatırımı tamamlandı. Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre, üretim maliyetleri artacak ancak, üretim tüm ünitelerde çevre mevzuatında belirtilen emisyon değerlerine uygun şekilde yapılabilecek ve istihdam kaybı riski olmayacak. Termik Santral Üretim Direktörü Tunay Doğan tarafından yapılan açıklamada, "BGA Tesisleriyle aynı işlevi gören ve BGA Tesisleri tamamlanana kadar çalıştırılacak Kuru Sistem Arıtma yatırımlarının kurulumunun 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla üretimde olmayan 2 ünitede de tamamlandığı ve üretime başlanabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Geçici Faaliyet Belgesi müracaatını yaptık" dedi.

Santral yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yapımı 2,5 yıl süren BGA tesislerine göre işletme maliyeti daha yüksek olan kuru sistem gaz arıtma tesislerinin kurulumu geçici bir çözüm olarak planlandı ve söz konusu yatırımla üretimin durmaması, istihdamın etkilenmemesi amaçlandı. Yatırım sürecinde üniversitelerden teknik ve akademik destek aldıklarını belirten şirket yetkilileri, iki aşamalı projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de istişare ettiklerini, Bakanlığın yapıcı yaklaşımı sayesinde de geçici çözüm sağlayacak projeyi süratle tamamladıklarını, kalıcı arıtma tesisi yatırımını da 2,5-3 yıl içinde tamamlamayı planladıklarını söylediler.

Kangal Termik Santralinin çevre yatırımları kapsamında biri uzun vadede tamamlanacak kalıcı, diğeri kısa vadeli çözüme odaklı yatırım maliyeti ve kurulum süresi kısa ancak işletme maliyeti yüksek 2 projenin eş zamanlı yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kangal Termik Santralinin üretim dışı olan 2 ünitesinin biran önce üretime başlaması için biri 24-30 aylık bir süreçte tamamlanacak ve kalıcı olarak hizmete alınacak, diğeri kısa sürede tamamlanacak ve BGA Tesisiyle aynı işlevi görecek ve BGA Tesisi tamamlanana kadar faaliyette olacak iki projeyi birlikte yürüten şirketimiz Kuru Sistem Arıtma Yatırımlarının iki ünitede de kurulumunu tamamlayarak, emisyon değerlerini mevzuat hükümlerindeki sınırların altına çekecek şekilde işletmeye alınmaya hazır hale getirmiştir.

24 ile 30 ay arasında süreceği bilinen BGA yatırımının, projelendirme, malzeme temini, inşaat, montaj gibi yıllara sari yatırım sürecinde Kangal Termik Santralinin 3 Ünitesinden 2'sinin atıl kalmaması ve üretime devam edebilmesi, santral tam kapasite çalışmamasına, 2 ünite devre dışı olmasına rağmen istihdam kısıtlamasına gidilmeden yürütülen sürecin, üreterek devamını getirebilmek istihdamın kesintisiz devam edebilmesini sağlamak için BGA Tesisleriyle aynı işlevi gören alternatif teknolojiler üzerinde de çalışmalar yürüten şirketimiz, bu süreçte, üniversiteler ile de işbirliği yaparak en uygun teknolojilerin tespiti ve işlevselliği konusunda çalışmalar yapmıştır. Yapılan çalışma sonucunda kısaca sönmüş kireç püskürtme olarak teknik özelliği tarif edilebilecek BGA türlerinden birisi olan ve kuru sistem şeklinde tanımlanan DSI ( Dry Sorbent Injection ) sisteminin uygulanabilir olduğu ve sistemin BGA Tesisleriyle aynı işlevi gördüğü sonucuna varılmıştır. (Yapılan akademik inceleme sonucu hazırlanan rapor açıklama ekindedir.) Çalışma neticesinde şirketimiz, Kangal Termik santralinin tüm üniteleri ile çalışarak üretmeye ve hem ülkemiz ekonomisine hem de Kangal ekonomisine katkı yapmaya devam edebilmesi için bir yandan 24-30 ay yatırım süresi olan BGA (Baca Gazı Arıtma Tesisleri) yatırımını devam ettirirken, diğer yandan da yatırım maliyeti düşük, kurulum süresi kısa tek dezavantajı işletme maliyetinin yüksekliği olan ancak BGA Tesisleri ile aynı işlevi gören Kuru Sistem Arıtma Sistemi yatırımı projesine başlamak için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile istişarelerde bulunmuştur. Yapılan istişareler çerçevesinde Bakanlığımızın da yapıcı yaklaşımı neticesinde yanmadan sonra kanallara sönmüş kireç püskürterek kükürdü bloke eden Kuru Sistem Gaz Arıtma (DSI) projesi yatırımına süratle başlanmıştır. Söz konusu yatırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile her aşamasında bilgi paylaşılarak ve Bakanlığımızın yakın gözetim ve denetiminde 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış, kullanılacak hammaddenin temini de gerçekleştirilmiştir.

İşletme maliyetleri sebebiyle geçici önlem olarak yapılan ve BGA Tesisleri yatırımları tamamlanana kadar çalıştırılacak söz konusu Kuru Sistem Gaz Arıtma yatırımları her ne kadar santrallerimizdeki elektrik üretim maliyetlerini arttıracak olsa da kurumumuzun 2,5-3 yıl süresince üstleneceği söz konusu maliyet Kangal'daki istihdam ve yerel ekonomi ile ülke ekonomisine yapacağı katkı düşünüldüğünde şirketimiz açısından göğüslenebilir daha doğru ifade ile gönüllü yüklenilen bir maliyettir. Kaldı ki, şirketimiz Santrali devraldığından bu yana elektrik fiyatlarının kurdaki artışın gerisinde kalması nedeniyle Kangal Termik Santralini ABH tarafından kaynak transferi ile desteklemiş, istihdamı ve üretimi etkileyebilecek hiçbir çözüm yolu gurubumuzun gündemine girmemiştir. Şirketimiz de bu çerçevede yaptığı değerlendirme sonucunda Santralin Kangal ve Sivas'a sosyo-ekonomik etkisini hesaba katarak biri uzun vadeli ve kalıcı, diğeri kısa vadeli ve geçici iki projeyi eş zamanlı başlatmış, birinci aşamada tamamlanması planlanan Kuru Sistem Gaz Arıtma yatırımlarının tamamlanmasının akabinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alınması için müracaat etmiş, santralde üretim dışı olan iki ünitede üretimin yeniden başlatılabilmesi için bürokratik karar sürecinin tamamlanmasını beklemektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz." - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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