Robosoft Proje Yöneticisi Timuçin Çelik, termik enerji üretim sistemlerinde neden RBS Report'un tercih edildiğini Wise TV'ye açıkladı.



Çelik, "Robosoft'un temel seçimi burada, en önemli özelliğimiz bizim hep bahsettiğimiz terzi usulü hizmet vermek ve stabilite. Bizim yazılımlarımız çok düşük boyutta yani, rakiplerine göre. Yer kaplamakta rem ve hard disk harcaması çok düşük, minimal düzeyde ve etkin bir raporlama ve kolay kullanımı ön plana çıkarmak en büyük özellikleri. Yani, oradaki bir firma yöneticisi bunların yazılımlarını kullandığı zaman, çok yüklü bir yazılım paketi yüklemek zorunda kalıyor. Bu yazılım paketleri zaman içerisinde hantallaşabiliyor normal olarak, kendi data yoğunluğuna bağlı olarak çok yük binebiliyor server üstüne. Bizim kurduğumuz sistemler var olan scada ve yönetim sisteminden farklı bir server'ı taşıyor ve sadece data işlemi ve bu datayı analiz etme üstüne çalıştığından dolayı, firmaya çok etkin bir raporlama ve izleme olanağı sağlıyor. Robosoft'u burada ayıran temel özellikler, stabilite, kolay kullanım ve hızlılık." dedi.