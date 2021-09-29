Termessos Milli Parkına Giriş Tagı ile Taş Duvar ve Pano Çit Yapım İşi
Termessos Milli Parkına Giriş Tagı ile Taş Duvar ve Pano Çit Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 06. 10. 2021 Çarşamba günü saat: 11. 00'de açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Termessos Milli Parkına Giriş Tagı ile Taş Duvar ve Pano Çit Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 06. 10. 2021 Çarşamba günü saat: 11. 00'de açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale ilanı duyurusunu görüntülemek için tıklayınız...
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