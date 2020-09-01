Termeli balıkçılar sezonu açtı: "Vira Bismillah" 1 Eylül itibariyle denizlerde bulunan av yasağı son bulurken, İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın katıldığı törenle son hazırlıklarını tamamlayan Termeli balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı.

1 Eylül itibariyle denizlerde bulunan av yasağı son bulurken, İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın katıldığı törenle son hazırlıklarını tamamlayan Termeli balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde 1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının kalkması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İdari ve mülki amirlerin yanı sıra balıkçıların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Balıkçılara bereket dolu bir sezon dileyen Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, "Bugün inşallah 2020-2021 avcılık sezonunu açtık. İlçemiz, su ürünleri açısından da ciddi bir potansiyeli olan bir ilçe. Balıkçı esnaflarımız bereket dolu bir yıl diliyoruz" dedi.

"Ağlar dolsun dolsun taşsın"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, "Kendimizi şanslı hissediyoruz. Hamdolsun ilçemizde her şeye sahibiz. Denizimiz var, ormanlarımız var, verimli topraklarımız var, Sanayi alanlarımız var. Ben balıkçı arkadaşlarımıza bereketli bir yıl diliyorum. Attıkları ağlar inşallah dolu dolu çıkar. Toplumumuz açısından da hem besin değeri yüksek olan hem de ekonomik olarak daha ucuza tükettikleri bir besin olarak balığımız bol olur. İnşallah bol bereketli bir dönem olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Termeli Balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek mavi sulara açıldı.

Belediyeden Kovid-19 önlemi

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Korona Virüs (Kovid-19) sezona başlayan balıkçılara ait kayıklarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Balıkçılar tarafından alınan önlemler nedeniyle Başkan Kılıç ve ekibine teşekkür edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA