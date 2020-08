Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün'den "Çeltik üreticileri desteklensin" açıklaması Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, çeltik hasadının yaklaştığına işaret ederek, çitçilerin desteklenmesini istediklerini belirtti.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 15 bin dönüm çeltik ekili alana ek olarak yaklaşık 1500 dönüm daha çeltik ekimi yapıldığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tohum destek programı kapsamında yüzde 75'i Bakanlıkça karşılanmak üzere 30 ton çeltik tohumu hibesi yapıldığına işaret eden Ergün, "Ayrıca pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ülkemizde ekilmeyen bir karış toprak kalmamalı' diyerek başlattığı üretim seferberliğine tüm Türkiye'de olduğu gibi Termeli çiftçilerimiz de iştirak etmişlerdir. Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza üretimin devamlılığı konusunda verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz." ifadesinde bulundu.

Tarımdaki girdi fiyatlarına değinen Ergün, şöyle devam etti:

"Üretim konusunda bu olumlu gelişmelere rağmen tarımsal girdilerde fiyatların her yıl bir önceki yıla göre sürekli artması, iklimsel değişimlerden dolayı görülen kuraklık nedeniyle sulama imkanlarının azalması tüm ürünlerde olduğu gibi çeltik üretiminde de sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Kredi borçları, üretim maliyetleri, sulama sorunlarına rağmen her türlü zorluğa göğüs gererek üretim yapmaya çalışan çiftçinin her zaman desteklenmesi gerekmektedir. Ülkemizde TMO her yıl hasat öncesi, fındıkta olduğu gibi çeltikte de fiyat açıklaması yapmalı, açıklama yapılırken üretim maliyetleri göz önünde bulundurarak üreticiyi tatmin edecek fiyat açıklanmalıdır. Ulu Önder Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözü hiçbir zaman akıllardan çıkarılmamalı, üretim konusunda çiftçiye her türlü destek verilmelidir."

Kaynak: AA