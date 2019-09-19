Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün Açıklaması

19.09.2019 12:20

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, çeltik alımıyla ilgili açıklanan fiyatların beklenilenin altında olduğunu söyledi.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeltik üretiminin Terme ilçesinde yoğun olduğuna dikkati çekti.

Üretimdeki girdi fiyatlarının arttığını belirten Ergün, şöyle devam etti:

"Özellikle bu yıl gübre ve elektrikte yüzde 60-70'lere varan artışlar meydana gelmiş, ilaçta ise yüzde 100ü geçen yükselişler olmuştur. Girdilerde meydana gelen bu yükselişler maliyeti iki kat artırmıştır. Tüm bunlara rağmen TMO'nun açıkladığı 2019 yılı çeltik alım fiyatları üreticinin yüzünü güldürmemektedir. Bilindiği üzere 22-23 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından Terme ve Salıpazarı ilçelerinde afet bölgesi kararı alındı. Üreticilerin zor şartlarda üretim yapmaya çalıştığı bilinen bir gerçektir. Geçen yıl 3,15-3,60 TL arasında alımlar yapılmasına rağmen bu yıl 2,70 lira fiyat açıklandı. Açıklanan fiyatlar beklenilenin altındadır. Fiyatlar açıklanırken bu konuların da dikkate alınması gerekiyordu."

Ergün, üreticiye destek çıkılmasını istedi.

Kaynak: AA