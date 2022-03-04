OKAF'22 Fuarı'nda Terme'nin tanıtımı yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'22) Terme ilçesinin de tanıtımı yapıldı.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki eski bir alışveriş merkezinde düzenlenen ve dün sona eren fuarda Terme Belediyesi ve Terme Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan tanıtım standı öğrenci ve ziyaretçileri ağırladı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, fuarda Kaymakamlığın koordinesinde yerlerini aldıklarını belirterek, "İlçemizin tanıtımı amacıyla kurduğumuz standımız hem öğrencilerden hem diğer katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Pirinci, pidesi, ticari araç satış üssü, kavak üretimi, denizi, turizmi, fındığı ve tarımsal makine üretimiyle marka şehir olan ilçemizin bu değerlerini daha da yukarı taşımak için fuardaydık. İlçemizi, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde hatta dünyada marka şehir yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin tanıtımı açısından çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.