"Terme ile Kitap Oku Türkiyem" projesinde hediyeler verildi

"Terme ile Kitap Oku Türkiyem" projesinin ilk etabında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Terme Belediyesi, Terme Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Terme ile Kitap Oku Türkiyem" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen yarışma ve online söyleşilerde ödül kazananlar hediyelerini Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy'un elinden aldı. Mayıs ayına kadar sürecek proje kapsamında onlarca tablet ve binlerce kitap dağıtılmaya devam edecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, projeye 81 il ve 973 ilçede bulunan tüm lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin katıldığını belirtti.

"Samsun Okuma Vakti", "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" hareketleri kapsamında hazırlanan projenin ülkedeki tüm öğrencilere kitap okumayı sevdirmek için yola çıktığını ifade eden Ersoy, "Proje boyunca 20 yazarımızın kitaplarını okuyarak, yazarlarımızla online olarak söyleşiler gerçekleştiriyor. İlk etabı sona eren söyleşi ve yarışma programının ardından tablet ve kitap kazanan öğrencilerimizin hediyelerini ulaştırdık. Yine internet üzerinden 'Okuma-yazma Beceri Atölyeleri' devam ediyor. Projeye katılan öğrencilerimiz kitaplar üzerinden yapılacak sınavlara giriyor ve dereceye giren öğrencilerimize bin kitap ve 60 tablet bilgisayar hediye edeceğiz. Proje ile ilgili bütün bilgilere www.termeilekitapokutürkiyem.com adresinden ulaşabilirler." diye konuştu.

Projenin ülke genelinde yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Ersoy, "Projemiz amaçladığımız gibi ülke genelinde yoğun ilgi görüyor. Ankara, İstanbul, Kütahya, Diyarbakır, Kocaeli, Bitlis, Batman gibi illerden online söyleşilerimize katılarak hediye kazanan öğrencilerimizin hediyeleri geçen hafta kargoya verildi. Yine Çarşamba Milli Eğitim İlçe Müdürümüz Mustafa Özdemir ve Bafra Milli Eğitim İlçe Müdürümüz Mehmet Ali Katipoğlu ile birlikte bu ilçelerimizde hediye kazanan öğrencilerimize kitaplarını ve hediyelerini taktim ettik. Projemize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise "Ülkemizi arzuladığımız seviyeye taşıyabilmemiz için gençlerimizin çok okuyarak kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Bu yolda onlara destek olabilmek için İlçe Müdürlüğümüzün kampanyasına destek veriyoruz. Kampanyaya her geçen gün artan ilgi beni çok mutlu ediyor. Bugün kampanyamızın ilke etabında başarılı olanlara hediyelerini verdik. Hepsini kutluyorum. Salgının, çocuklarımızın eğitimini sekteye uğratmaması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye özen gösteriyoruz. En kısa zamanda her şeyin normale dönmesini ve okullarımızın çocuk sesleriyle şenlenmesini temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman