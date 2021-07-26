Terme'den Kağıthane'ye gönül köprüsü
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Terme'den Kağıthane'ye gönül köprüsü

Terme'den Kağıthane'ye gönül köprüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i ilçede ağırladı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i ilçede ağırladı. Başkan Kılıç, "Sayın Başkanı ilçemizde ağırlamaktan onur duyduk. İlçelerimiz arasında güzel bir gönül köprüsü kuruldu" dedi.

İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde ikamet eden Bazlamaç, Erenköy, Altunlu, Ambartepe ve Kocamanbaşı Mahallelerinden Termelileri ata topraklarında ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın misafiri oldu. Başkan Öztekin'e ziyareti sırasında Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcıları Levent Dirice ve Kemal Çavuş, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Başkan Yardımcıları Mustafa Bilgin ve Rafet Yüksel, ve AK Parti Kağıthane Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Keskin eşlik etti.

Başkan Öztekin'den teşekkür

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane'de ikamet eden Termeli hemşehrilerimizi memleketlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. İlçemizde çok sayıda Termeli yaşıyor. Onları memleketlerinde ziyaret etmek istedik. Bu arada Terme Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç'la da bir araya gelme fırsatı yakaladık. Sayın başkanımızın çalışmalarını zaten hemşehrilerimizden duyuyorduk. Çalışmaları yerinde görerek, ne kadar çok çalıştığına şahit olduk. İleride birlikte yapabileceğimiz projeler hakkında istişarede bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanımıza, dernek yöneticilerimize, muhtarlarımıza, meclis üyesi arkadaşlarımıza ve ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Birlikte güzel projelere imza atacağız"

Başkan Öztekin'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, "Terme'den Kağıthane'ye güzel bir gönül köprüsü kurduk. Bundan sonrasında daha sıkı bir işbirliği içinde olacağız. İstanbul'da ikamet eden hemşehrilerimiz için birlikte projeler üretme kararı aldık. Mevlüt Başkan'la güzel bir sinerji yakaladık. İnşallah güzel projelere imza atacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Terme'den Kağıthane'ye gönül köprüsü
Terme'den Kağıthane'ye gönül köprüsü
Terme'den Kağıthane'ye gönül köprüsü
Terme'den Kağıthane'ye gönül köprüsü
Terme'den Kağıthane'ye gönül köprüsü
Terme'den Kağıthane'ye gönül köprüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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