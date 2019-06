Terme'deki selin yaraları sarılıyor

Samsun Valisi Osman Kaymak, Terme'deki sele ilişkin, "Alanda arkadaşlarımız, tespitler yapılıyor, bir yandan da evlerden sular boşaltılıyor. Hatta çevre belediyelerden de destek aldık. 20-30 ekip evlerden su tahliye ederek vatandaşın hayatını normale döndürmeye çalışıyor." dedi.

Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve ilgili kurum amirleriyle Terme'de sel nedeniyle zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Sakarya, Miliç, Evci, Hüseyin Mescit ve Karasu mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymak ve beraberindekiler, ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti.

Terme Belediyesinde ilgili kurumlarla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Kaymak, tüm ekiplerin vatandaşların mağdur olmaması için alanda çalışma yaptığını söyledi.

Cansiparane çalışan ekiplere teşekkür eden Vali Kaymak, "Alanda arkadaşlarımız, tespitler yapılıyor, bir yandan da evlerden sular boşaltılıyor. Hatta çevre belediyelerden de destek aldık. 20-30 ekip evlerden su tahliye ederek vatandaşın hayatını normale döndürmeye çalışıyor." diye konuştu.

Vali Kaymak, devlet millet iş birliğiyle halkın yarasının sarılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Terme halkımıza geçmiş olsun diliyoruz. Can kaybı olmaması bizim için büyük bir teselli. DSİ Genel Müdürümüz ile sahayı gezdik. Bir kriz toplantısı yaparak iş bölümü yaptık. Sahada yapılacak işler var. Genel müdürümüz çalışmaların notlarını aldılar. İhalesi devam edecek işler var, yeni ihaleler yapılması gerekiyor, onları takip edecekler."

Vatandaşların arazilerinde sorunlar olduğunu aktaran Vali Kaymak, "Tespitleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz sular çekildikten sonra yapacak. 300 küsur hanede evlere su girmesi nedeniyle eşyaları zarar gören vatandaşlar var. Biz o vatandaşlarımızın hasar tespitini yaparak hükümetimizden, bakanlıklarımızdan ödenek isteyeceğiz." dedi.

Kaymak, yol ve köprülerin yanı sıra içme suları şebekelerinde de zararlar oluştuğunu ifade ederek, ekiplerin bunların giderilmesi içinde çaba sarf ettiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de ilçe halkına "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, en kısa sürede aksaklıkların giderilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Çok kısa bir süre içinde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğüne işaret eden Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Aksaklığın nereden kaynaklandığını biliyoruz. Yağış alan geniş bir bölge. Havzası geniş ve etkin bir bölge. Belli zaman dilimlerinde normalin üzerinde yağıştan kaynaklı oluşan su debisini güvenli bir şekilde araziye, kentlerimize ve insanlarımıza zarar vermeden denize ulaştıracak projeler tamamlandığında bu tür baskınlara artık maruz kalmayacak."

Demir, daha önce yapılan çalışmalar ve önlemler nedeniyle afetlerde can kaybı ve büyük hasarların meydana gelmediğine dikkati çekerek, kalan yatırımların da tamamlanmasıyla 100 bin hektarlık bir alanda sel ve su baskınının yaşanmayacağını belirtti.

"Acil alınması gereken tedbirler konusunda çalışmalar başladı"

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ Genel Müdürlüğü olarak yerleşim yerlerinde can emniyeti ile arazilerdeki ürünlerin korunmasına yönelik önlemler üzerinde durduklarını ifade etti.

Acil alınması gereken tedbirler konusunda çalışmaların başladığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Yapılması gerekenlerle ilgili müzakere ettik. Yukarı havzada 10 milyon metreküplük depolama inşaatımızın bir an önce tamamlanması gerekiyor. İkmal ihalesinin yapılmasını ve işin bir an önce bitirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca ikinci bir tahliye kanal açarak Terme Çayı'nın debisinin bölünmesi ve yükünün hafifletilmesi konusunda da arkadaşlarımıza talimat verdim. İçme suyu ve sulama maksatlı Salıpazarı Barajı yapıldığı zaman Terme ilçemizin taşkın tehlikesi önemli oranda azalmış olacak."

Aydın, bölgede bu çalışmaların yanı sıra sel kapanları da oluşturularak taşkın riskinin azaltılabileceğini söyledi.

Yerleşim ve tarım arazilerinin taşkınlardan korunması için Çarşamba ovasında drenaj çalışmaları yapıldığını, bu kapsamda denize boşaltım yapılarının inşaatının sürdüğünü ifade eden Aydın, 9 yapıdan 2'sinin tamamlandığını, diğer yapıların tamamlanası için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Samsun'un Terme ilçesinde dün gece etkili olan sel nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ve ahırları su basmış, köprüler, yollar, enerji nakil hatları ve tarım alanlarında zarar oluşmuştu.

