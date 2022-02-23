Terme'de uyuşturucu operasyonu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu madde kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen O.G., İ.K., E.K., Ö.A., Ü.E. ve B.T.D.'nin ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucunda 40 gram esrar ve 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa