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Terme'de trafik kazası: 1 yaralı

Terme'de trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Terme ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Terme ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Terme'nin Yalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 34 ND 4124 plakalı otomobil sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Terme'de trafik kazası: 1 yaralı

Terme'de trafik kazası: 1 yaralı

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