Terme'de Sünnet Şöleni

Samsun'un Terme Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen toplu sünnet şöleninde 55 çocuk sünnet ettirildi.

Terme Huzur Sokağı'nda yapılan toplu sünnet törenine katılan Belediye Başkanı Şenol Kul, çocukların ve ailelerinin mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Belediyemiz tarafından ikincisi gerçekleştirilen sünnet töreniyle hemşehrilerimizin sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu mutlu günlerini bizlerle paylaşan tüm yavrularımıza, annelerine, babalarına ömür boyu huzur, sağlık ve başarılar diliyorum. Bugün sünnet törenlerini yaptığımız yavrularımızın nice güzel günlerini, mezuniyetlerini, damatlıklarını görmenizi temenni ediyorum. Evlatlarımızın her biri inşallah vatanımıza hayırlı insanlar olarak yetişerek, anne babalarının ve milletin duasını alırlar." dedi.

Törende Bulancak Belediyesi Mehter Takımı ve Terme Belediyesi halk oyunları topluluğu gösteri sundu. Terme Belediyesi tarafından ayrıca etkinliğe katılan vatandaşlara sünnet pilavı, ayran ve tatlı ikram edildi.

Program, takı töreni ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.