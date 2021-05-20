Terme'de Sıfır Atık projesi
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Terme'de Sıfır Atık projesi

Terme'de Sıfır Atık projesi
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Terme'de Sıfır Atık projesi ile kaynağında ayrıştırılan atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Terme'de Sıfır Atık projesi ile kaynağında ayrıştırılan atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Terme Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Karadeniz'de ikinci olacak 1. Sınıf Atık Getirme Tesisi'nin yapımına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Terme Belediyesi tarafından ihalesi yapılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin inşaat çalışması başladı.

Terme Belediyesince ayrıca ilçe merkezinde birçok noktaya yerleştirilen mobil atık getirme noktaları ile kaynağında ayrıştırılan atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptığı açıklamada, çevreyi ve doğayı çok önemsediklerini belirterek, "İnşallah birkaç ay içinde Karadeniz'in ikinci 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete başlamış olacak. Yine ilçe genelinde çeşitli noktalarda oluşturduğumuz Mobil Atık Getirme Merkezleri ile de vatandaşlarımızın atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına imkan tanıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız hibe kapsamında 74 adet ambalaj atıkları toplama kafesi, 10 adet atık yağ toplama kumbarası, 4 adet büyük mobil atık getirme merkezi ve 236 adet çöp konteynerini ilçemize kazandırdık."

Terme'de Sıfır Atık projesi
Terme'de Sıfır Atık projesi
Terme'de Sıfır Atık projesi
Terme'de Sıfır Atık projesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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