Terme'de Plaj Futbolu Turnuvası

Terme Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen plaj futbolu turnuvası başladı.

Yalı Mahallesi'ndeki kumsalda başlayan ve 1 ay sürecek turnuvaya bu yıl 14 takım katılıyor.

Terme'de yaptıkları organizasyonlar ile Terme sahillerini daha da canlandırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Şenol Kul, "İlçemiz 40 kilometre uzunluğunda Karadeniz sahillerinin en uzun kumsal ağına sahip olan ilçesi. Kumsallarımızda bu tarzda yaptığımız organizasyonlar ile birlikte bir turizm kenti olmasını hedeflediğimiz ilçemizin sahillerine canlılık katıyoruz." diye konuştu.

Turnuvanın başlama vuruşunu Başkan Kul yaptı.