Terme'de okul kantinleri mercek altında

Terme Belediyesi, okullardaki öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için kantin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde eğitim veren okullarda kantin denetimlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirilirken, temizlik ve hijyen başta olmak üzere gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, satılması yasak olan ürünlerin denetimi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolleri yapılıyor.

Terme Belediyesi olarak ilçedeki bütün okullarda kantin denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için okul kantinlerinde denetimlerimizi rutin olarak sürdürüyoruz. Bu hafta ekiplerimiz, ilçe genelindeki tüm okullarda denetim gerçekleştirdiler. Çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için denetimlerimiz sürekli olarak devam edecek. Ülkemizin ve ilçemizin geleceği olan çocuklarımız için hassasiyetle çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN