Terme'de okul bölgelerinde öğrenci ve yayaların güvenliği için çalışma yapılıyor

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaya ve taşıt trafiğinin arttığı okul önlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için önlemleri artırdıklarını belirtti.

Okulların bulunduğu sokaklarda zabıta ekiplerince yapılan incelemenin ardından yaya geçidi çizgileri silinmiş ve işaretçi bulunmayan bölgelerde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Kılıç, trafiğin arttığı okul bölgelerinde öğrencilerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını anlattı.

Öğrencilerin can güvenliği için okul bölgelerinde gerekli ön çalışmaların yapıldığını dile getiren Kılıç, "Uygulamalarımız hızlı şekilde hayat geçiriyor. Bu sayede çocuklarımız, yaya geçidinden daha güvenli şekilde geçebilecek. Sürücülerimiz okul bölgesinde olduğunun farkında olarak daha dikkatli olacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.