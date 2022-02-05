Terme'de karla mücadelede görev alan belediye personeline teşekkür belgesi

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, karla mücadele çalışmalarında görev alan 154 belediye personeline teşekkür belgesi verdi.

Kılıç, karla mücadele çalışmalarında görev alan çalışanları ziyaret ederek, teşekkür belgelerini verdi.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, sahada çalışmaların tamamının insan gücüyle gerçekleştirildiğine işaret etti.

Fen işleri, temizlik, zabıta ve kültür işleri müdürlüğünün büyük dayanışma örneği gösterdiklerine dikkati çeken Kılıç, "Personellerimiz yeri geldiği zaman zor şartlar altında çalıştı. Kimse sıkıntı çekmesin diye uykularını, ailelerinden feda ettiler. Bu sürecin gizli kahramanları, mesai gözetmeden ekip ruhuyla çalışan ekip arkadaşlarımızdır." dedi.

Kar yağışının ardından tüm çalışma arkadaşlarıyla gece gündüz demeden sahada olduklarını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Onların gayretlerine yakından şahit olduk. Bunu da belirtmek isterim ki ekip arkadaşlarımızın sarf ettiği emek ve fedakarlık göz ardı edilemez. Ayrıca ilçemizin yüzölçümünün büyüklüğü nedeniyle belediye ekipmanlarımızın ve personelimizin yetişemediği yerde özel sektörden araç kiralayarak yardım aldık. O araçlarda çalışan kardeşlerimin de emeklerini unutamayız. Kar yağışının ilk gününden itibaren canla başla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kılıç, 24 saat hizmet anlayışıyla kaldırım temizliği, kar kürüme ve yol tuzlama çalışmaları ile ilçede ulaşımı rahatlamak için gayret edildiğini vurgulayarak, "Biz de gayretlerini belgelendirerek, onları onore edelim istedik. Kar çalışmalarında görevli müdüründen şefine, operatöründen yardımcısına, işçisinden amirine 154 personelimize belgelerini takdim ettik. Onların nezdinde bir kez de ailelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kılıç, tören sonrası personele tatlı ikramında bulundu.