Terme'de Kargucak yolu tamamlandı

15.10.2019 16:40

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile tamamlanan Kargucak Muratlı grup yolunda incelemelerde bulundu.

Kılıç, beton yol, sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke yapım çalışmalarıyla ilçe genelinde yol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Evci, Dibekli, Sakarlı, Özyurt ve Kargucak mahallelerinde toplamda 17 bin 250 metrelik sathi kaplama asfalt yol çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kılıç, "Geçmiş, Yukarı Taşpınar, Çanaklı, Bahçelievler, Taşpınar ve Yenicami mahallelerimizde ise toplamda 9 bin 350 metrelik sathi kaplama asfalt çalışması önümüzdeki günlerde başlayarak tamamlanacak. Hiçbir ayrım yapmadan ilçemizin tamamına hizmet götürmek için tüm ekiplerimiz seferberlik halinde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Vatandaşların mağdur olmaması için başlattıkları tüm projeleri en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunduklarını ifade eden Kılıç, "Merkez mahallelerimizden en uzak köylerimize kadar yatırımlarımız sürecek." diye konuştu.

Kaynak: AA