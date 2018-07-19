Terme'de Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Terme ilçesinden hacı adayları dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Terme'den hac farizası için kutsal toraklara gidecek hacı adayları için İlçe Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenledi.

İlçe Müftüsü Recep Apaydın, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, hacı adaylarına kutsal topraklarda geçirdikleri her saati, her anı çok iyi değerlendirmelerini tavsiye ederek, "Bugün 87 hacı adayımızı kutsal topraklara uğurluyoruz. Sayıları kaç olursa olsun hacca giden vatandaşlarımız ilçemizi temsilen yolculuğa çıkıyorlar. Bundan dolayı onlara dua ediyoruz. Sağlık ve huzur ile gidip gelmelerini diliyoruz." dedi.

Uğurlama törenine katılan Belediye Başkanı Şenol Kul da hac ibadetlerinin hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Bu kutsal yolculuktan sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dönmenizi, sevdiklerinize kavuşmanızı ve yapacağınız hac ibadetinin şimdiden makbul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim genç yaşımda annemle beraber hacı olmayı bana da nasip etmişti. Dualarınız insanlığın huzuru ve barışı için olsun. Hac ibadetini yaparken sizlere kolaylıklar diliyorum."

Kul, uğurlamada hacı adaylarına Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun ile kurum temsilcileri ve din görevlileri ile hacı adaylarının yakınları da katıldı.