Terme'de fırınlar denetlendi

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması için ilçedeki fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması için ilçedeki fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde, fırınlarda hijyen ve üretim noktasında gördükleri eksiklikleri tutanak altına alarak işletmecilere uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Zabıta ekiplerimiz denetim ve kontrollerini düzenli bir şekilde sürdürüyor. Halkın sağlığını korumak ve gıda üzerine üretim-satış yapan iş yerlerinin hijyen kuralları başta olmak üzere, uyması gereken kurallara uygunluğunu sağlamak adına ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman