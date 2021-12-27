Terme'de fındık dal öğütme makinesi teslimi

Samsun'da, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Fındıkta Budama Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması Projesi" kapsamında fındık bahçelerinde budama atıklarının öğütülmesi amacıyla bir adet "traktör arkası dal öğütme makinesi" Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bütçesince karşılanarak temin edildi.

Traktör arkası dal öğütme makinesi İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve teknik ekibin katılımıyla Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Örnek uygulama il ve ilçe teknik personeliyle beraber Terme İlçe Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

"Bu makinemizin fındık üreticilerimize birçok faydası olacak"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İbrahim Sağlam, "İlimiz ve bölgemizin önemli bir geçim kaynağı olan fındık konusunda yürüttüğümüz söz konusu projemiz kapsamında temin edilen traktör arkası dal öğütme makinasının kullanımı ile fındık bahçelerindeki budama atıklarından elde edilecek öğütülmüş budama atıkları kompost ve malç yapımında kullanılacak. Bu çalışmanın birçok faydasının yanında en değerli faydalarından birisi de toprağın organik maddece zenginleşmesi olacak. Projede kullanılacak kompost ve malç yapımı özetle şu şekilde uygulanacak. Kompost yapımı; yere örtülecek naylon branda üzerine 20 cm fındık zurufu, üzerine 5 cm öğütülmüş budama atığı, üzerine kaplayacak şekilde yanmış hayvan gübresi, üzerine kaplayacak şekilde tarım kireci ve son olarak bir miktar üre (yüzde 46 N) gübresi konularak toplamda 6 kat oluşturulup ıslatılarak gübre yığını hava almayacak şekilde naylon ile örtülecek. 5 günde bir naylon açılıp ıslatılıp karıştırılarak tekrar kapatılacak. Bu işlem en az 6 ay boyunca devam edecek. Uygulama sonucunda hazırlanan kompost proje bahçelerinde kullanılacak

Malç olarak kullanımı; budama atıkları öğütülerek bir bölümde toplanacak. Mart ayında proje bahçelerinde elle budama makası yardımı ile dip sürgünü temizliği yapılacak. Sonrasında ise dip sürgünü yapılan ocaklara öğütülmüş budama atıkları en az 5 cm olacak şekilde serilecek. Serilen bölgede açıklık olmaması önemli. Üreticilerimizin önemli bir gelir kaynağı olan fındık bahçelerine gerekli itinayı göstererek bakımını sağlamaları gerekiyor. Bu bağlamda Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan Fındıkta Budama Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması Projesi kapsamında teslim ettiğimiz bu makinemizin fındık üreticilerimize birçok faydası olacak" dedi. - SAMSUN