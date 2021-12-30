Terme'de fahiş fiyat denetimi

SAMSUN (İHA) - Terme Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında hizmet veren marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile ülke genelinde başlatılan çalışma kapsamında Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri toptan ve perakende satış yapan firmalara yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

İlçe sınırlarında hizmet veren işletmelerde sebze meyve, temel gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar incelendi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davranan iş yerlerine tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

"Gerekli denetimler devam edecek"

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Döviz kurlarında yaşanan büyük düşüşe rağmen bu düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığı konusunda özellikle zincir marketlerde denetimlere başladık. Denetimlerimizde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı ve girdi fiyatı ile satış fiyatı arasında ne kadar fark olup olmadığına bakıyoruz. Eğer fahiş bir fiyat uygulaması var ise Samsun Ticaret İl Müdürlüğümüz cezai işlem uyguluyor. Biz de İşletmelere karşı yaptığımız denetimler sırasında karşılaşılan ve şikayet ile tespit edilen olumsuzlukları tespit tutanakları ile Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirerek gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Terme Belediyesi Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde yetkisi çerçevesinde vatandaşın mağdur olmaması için gerekli denetimleri yapmaya devam edecek" dedi. - SAMSUN