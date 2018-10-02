Terme'de Evde Bakım Hizmeti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Terme ilçesinde evde bakım hizmeti verilmeye başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı, bakım ekibi ile birlikte Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirmelerde ve fikir alışverişinde bulundu.

Kul, Terme ilçesinde evde bakım hizmetinin başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'e teşekkür etti.

Kul, Çamaş ve Yazıcı daha sonra bakım hizmeti alan kişileri ziyaret etti.

Çamaş, "Terme'de evde bakım ile ilgili hizmet başlattık. Bu konu hakkında belediye başkanımızla görüştük ve hizmet verilen ailelerimizi ziyaretlerde bulunduk. Terme'de,16 kişilik ekibimizle şimdilik 27 kişiye hizmet veriyoruz. Terme Belediyesi ile işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.