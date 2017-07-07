Terme'de Belediye Çalışmaları

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parklarda bakım çalışması yapıyor.



İlçe merkezi başta olmak üzere mahallelerdeki yıpranmış, deforme olmuş çocuk oyun gurupları, parklardaki spor aletleri ve banklar alınarak belediye şantiyesinde onarıldıktan sonra tekrar vatandaşın kullanımına sunuluyor.



Belediye Başkanı Şenol Kul, sportif aletlerin, oyun gruplarının, korkulukların bakım ve onarımının yapıldığını, yeşillik içinde herkesin güvenle kullanabileceği alanlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



Parkların halkın ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayan Kul, "Şehrin dört bir yanındaki parklarda ve yeşil alanlarda bulunan oyun gurupları, spor aletleri, oturma gurupları zamanla eskimekte, hasar görmekte. Bu nedenle ilçemizdeki parklarımızda bulunan oyun guruplarından bozuk ve kırık olanlar tamir ederken, tamiri mümkün olmayanları da yenileri ile değiştiriyoruz." diye konuştu.



Parkların halkın ortak kullanım alanı olduğunu, bu nedenle herkesin koruyup sahip çıkması gerektiğine işaret eden Kul, "Eğer parkları kendi evimiz gibi koruyabilirsek, yapmış olduğumuz hizmetler daha uzun ömürlü olur. Hedefimiz herkesin güvenle kullanabileceği alanlar oluşturmaktır. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.