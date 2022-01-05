Terme'de atık ilaçlar toplanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terme'de atık ilaçlar toplanacak

Terme'de atık ilaçlar toplanacak
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Terme Belediyesi, "Sıfır Atık" Projesi kapsamında atık ilaçları toplamak için ilçe genelindeki tüm eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç toplama kutuları dağıttı.

Terme Belediyesi, "Sıfır Atık" Projesi kapsamında atık ilaçları toplamak için ilçe genelindeki tüm eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç toplama kutuları dağıttı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atık ilaçları toplayacaklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı genelge kapsamında ilaçların çöpe karışmasını önlemek adına eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç toplama kutuları ve bilgilendirme afişleri bıraktıklarını belirten Kılıç, "Bu şekilde vatandaşlarımızın evindeki kullanım süresi geçen ilaçları toplayarak doğaya zarar vermeden ayrı bir şekilde imha edilmesini sağlayacağız." dedi.

Termeli eczacılar, küresel ısınma ve çevre kirliliğinin dünyayı ciddi bir şekilde tehdit ettiği son yıllarda, görünür kirliliğe ek olarak, toprağı ve suyu kirleten dolayısıyla halk sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birisinin atık ilaçlar olduğuna dikkati çekerek, uygulamayı destekledi.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title