Terme'de Afet İstişare Toplantısı

27.08.2019 16:32

Samsun'un Terme ilçesi sel felaketinin ardından alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlarla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Terme Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlarla ilgili kurum müdürleri ve muhtarlarla Terme Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan istişare toplantısında bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Parlak, burada yaptığı konuşmada, hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirterek, "Selde zarar gören Termeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Afet sonrası devletimiz tüm imkanları ile vatandaşımızın yanında. İlçemizde yaşanan afet sonrası Cumhurbaşkanlığımızdan ödenek çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Bu süreçte evleri ve iş yerleri su basan vatandaşlarımızın kaymakamlığımıza, tarla ve bahçeleri su altında kalan vatandaşlarımızın ise muhtarlarımız aracığıyla ilçe tarım müdürlüğümüze başvurusunu yapması gerekiyor. Selin yaralarını sarmak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Gerekli önlemlerin alınması içinde alimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç ise devletin ve belediyenin tüm imkanları ile sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Tüm iş makinelerinin selin tahribatını ortadan kaldırmak için kullanıldığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Selden zarar gören mahallelerimize ulaşım sağlandı. Yollarımız temel ihtiyaçları karşılayabilecek duruma getirilerek, ulaşım aksamaları bertaraf edildi. İlçede yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek için SASKİ Genel Müdürlüğü, Ünye, Fatsa Çarşamba ve Atakum belediyelerinden 13 su tankeri gece gündüz Terme'ye temiz içme suyu çekiyor. Desteklerinden dolayı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sel bölgesinde kalan fındık işçilerimiz de kuru yerlere alınarak, barınak ve yemek sorunları çözüldü. Ayrıca evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza Kızılay ve belediyemiz aracılığıyla kuru gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılıyor."

Afet sonrası yol haritasının belirlendiği toplantıda TARSİM Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, muhtarlara bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA