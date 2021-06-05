Terme'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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Terme'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Terme'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla esnafı ziyaret ederek, çevre konusunda bilgi verdi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla esnafı ziyaret ederek, çevre konusunda bilgi verdi.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü dolıyısıyla düzenlenen etkinlikte Kılıç, TEMA Vakfı Terme Temsilcisi Tahsin Tilbi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile sıfır atık konusunda bilgilendirme yapmak ve çevreyi koruma bilinci oluşturmak amacıyla esnafı ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlara çeşitli hediyelerin yanı sıra çevre bilinci ve sıfır atık konusunda aydınlatıcı broşürler dağıtıldı.

Kılıç, göreve geldiği ilk günden bu yana çevre bilincine büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "Dünyamız maalesef doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi ve çevreye verilen zarar nedeniyle zarar görüyor. Geleceğimiz için dünyaya, çevreye, havaya, suya, toprağa sahip çıkmalı, onu en iyi şekilde korumalıyız. Çevre konusunda farkındalık oluşturmak, duyarlılığı artırmak ve gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, daha temiz bir Terme bırakabilmek adına ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

Terme'de hedefin sıfır atık olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Terme Belediyesi tarafından ihalesi yapılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi inşaatımız devam ediyor. Tamamlandığında Karadeniz'in ikinci merkezi olacak. İlçe genelinde çeşitli noktalarda oluşturduğumuz Mobil Atık Getirme Merkezleri ile vatandaşlarımızın atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına imkan tanıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız hibe kapsamında 74 ambalaj ayıkları toplama kafesi, 10 atık yağ toplama kumbarası, 4 büyük mobil atık getirme merkezi ve 236 çöp konteynerini ilçemize kazandırdık."

Terme'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Terme'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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