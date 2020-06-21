Terme'de 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapan Yusuf Yüksel yılın babası seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terme'de 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapan Yusuf Yüksel yılın babası seçildi

Eşinin vefatından sonra hayatını 4 çocuğuna adayan 49 yaşındaki Yusuf Yüksel, Terme Belediyesi tarafından yılın babası ilan edildi.

Terme'de 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapan Yusuf Yüksel yılın babası seçildi
21.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:54

Eşinin vefatından sonra hayatını 4 çocuğuna adayan 49 yaşındaki Yusuf Yüksel, Terme Belediyesi tarafından yılın babası ilan edildi.

Samsun'un Terme İlçesinde 8 yıl önce eşini kanser nedeniyle kaybeden Yusuf Yüksel, 4 çocuğuna yıllardır hem annelik hem de babalık yapıyor. Babalar günü münasebetiyle Yüksel ailesini ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, fedakar babaya ve çocuklarına hediyeler verdi.

Terme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksel'inz14 yaşındaki ikiz kızları Binnur ve Beyza'nın yanı sıra 18 ve 21 yaşındaki iki oğlu Cavit ve İsa'ya yıllardır hem annelik hem de babalık yaptığı bildirildi.

Anlamlı günde kendilerini ziyaret ettikleri için Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkür eden Yüksel, "Bir baba olarak görevimi yapıyorum. Evlatlarımı vatana millete hayırlı birer birey olsunlar diye yetiştirmeye çalıştım. Zorlukları hep birlikte aştık. 4 çocuğa hem annelik hem de babalık yapmaya çalışıyorum. Ancak en büyük destekçilerim yine kendi evlatlarım. Rabbim bizi ayırmasın. Onların sevgisi bana yetiyor." ifadelerini kullanadı.

Ömürleri boyunca evlatlarının rahatı mutluluğu için koşturan emektar babaların karşılıksız sevginin bir simgesi olduğunu dile getiren Kılıç ise şunları kaydetti:

"Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan fedakar babamız Yusuf Yüksel'i Terme Belediyesi olarak yılın babası ilan ettik. Yusuf Bey, yıllardır çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcıyor. Bu örnek davranışları için kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi, saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir. Bu vesileyle bir kez daha ailesinin maddi, manevi ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışan başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor Haber
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kaza Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Terme'de 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapan Yusuf Yüksel yılın babası seçildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 11:23:42. #1.14#
title