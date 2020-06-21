Terme'de 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapan Yusuf Yüksel yılın babası seçildi Eşinin vefatından sonra hayatını 4 çocuğuna adayan 49 yaşındaki Yusuf Yüksel, Terme Belediyesi tarafından yılın babası ilan edildi.

Eşinin vefatından sonra hayatını 4 çocuğuna adayan 49 yaşındaki Yusuf Yüksel, Terme Belediyesi tarafından yılın babası ilan edildi.

Samsun'un Terme İlçesinde 8 yıl önce eşini kanser nedeniyle kaybeden Yusuf Yüksel, 4 çocuğuna yıllardır hem annelik hem de babalık yapıyor. Babalar günü münasebetiyle Yüksel ailesini ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, fedakar babaya ve çocuklarına hediyeler verdi.

Terme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksel'inz14 yaşındaki ikiz kızları Binnur ve Beyza'nın yanı sıra 18 ve 21 yaşındaki iki oğlu Cavit ve İsa'ya yıllardır hem annelik hem de babalık yaptığı bildirildi.

Anlamlı günde kendilerini ziyaret ettikleri için Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkür eden Yüksel, "Bir baba olarak görevimi yapıyorum. Evlatlarımı vatana millete hayırlı birer birey olsunlar diye yetiştirmeye çalıştım. Zorlukları hep birlikte aştık. 4 çocuğa hem annelik hem de babalık yapmaya çalışıyorum. Ancak en büyük destekçilerim yine kendi evlatlarım. Rabbim bizi ayırmasın. Onların sevgisi bana yetiyor." ifadelerini kullanadı.

Ömürleri boyunca evlatlarının rahatı mutluluğu için koşturan emektar babaların karşılıksız sevginin bir simgesi olduğunu dile getiren Kılıç ise şunları kaydetti:

"Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan fedakar babamız Yusuf Yüksel'i Terme Belediyesi olarak yılın babası ilan ettik. Yusuf Bey, yıllardır çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcıyor. Bu örnek davranışları için kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi, saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir. Bu vesileyle bir kez daha ailesinin maddi, manevi ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışan başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA