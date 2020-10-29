Terme'de '29 Ekim' Coşkusu
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Terme'de '29 Ekim' Coşkusu

29.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:58
Terme'de '29 Ekim' Coşkusu

Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle birlikte korona virüs tedbirlerine uyularak kutlandı.

Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle birlikte korona virüs tedbirlerine uyularak kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü Terme'de coşkuyla kutlandı. Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti. Buradaki programın sona ermesiyle ilçe protokolü Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kaymakam Zadeleroğlu'nun konuşmasıyla devam etti.

"Türk milletinin karakteri bağımsızlıktır"

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümünün onurunu ve sevincini hep birlikte yaşandığını ifade eden Kaymakam Zadeleroğlu, "Bugün ülkemizin her köşesinde, 81 vilayetimizde, Türk milletinin olduğu her yerde Cumhuriyetimizin haklı gururunu, neşesini milletçe ortak sevinçle yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dünyaya örnek, modern bir cumhuriyettir. Bizim ülkemizde bütün vatandaşlarımız eşit haklara sahiptir. Büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk ifade ediyor ki, 'İnsan karakterine, insan yaradılışına en fazla yakışan cumhuriyet sistemidir.' Türk Milleti'nin karakteri bağımsızlıktır. Esir düşmeyen, esareti en kötü durum sayan bir millete cumhuriyet yakışır. Türkiye Cumhuriyeti, büyük destanların, büyük kahramanlıkların üzerine kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum. Aramızdaki gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Program, öğrencilerin Cumhuriyet temalı şiirlerini seslendirmesiyle son buldu. - SAMSUN

Terme'de '29 Ekim' Coşkusu
Terme'de '29 Ekim' Coşkusu
Terme'de '29 Ekim' Coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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