Terme'de 23 Nisan konvoyu
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Terme'de 23 Nisan konvoyu

Terme'de 23 Nisan konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un Terme ilçesinde 23 Nisan kutlamaları kapsamında belediye ve kolluk kuvvetlerine ait araçlarla 23 Nisan konvoyu oluşturuldu.

Samsun'un Terme ilçesinde 23 Nisan kutlamaları kapsamında belediye ve kolluk kuvvetlerine ait araçlarla 23 Nisan konvoyu oluşturuldu. Çocuklara bayrak ve hediyeler verildi.

Terme'de sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Belediye ekipleri, polis ve jandarmaya ait hizmet araçlarından araç konvoyu oluşturuldu. İlçenin sokaklarında gezen konvoy çocuklara hediyeler verdi.

"Bayramı çocuklara götürdük"

Uzun zamandır dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs pandemisi nedeniyle bir çok ulusal ve dini bayramın eskisi gibi kutlanamadığına dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Biz belediye olarak Termelilerin pandeminin ilk gününden beri yanındayız. Pandeminin ve kısıtlamaların gölgesinde kalan bayramlarımızı daha coşkulu kutlayabilmek için gereken fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bayrama gidemiyorsa, biz bayramı çocuklara götürelim düşüncesiyle bu 23 Nisan'da da konvoyumuzu oluşturduk ve çocuklarımızı sevindirdik. Bu organizasyonda bize destek veren kolluk kuvvetlerimize de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Polis, jandarma ve belediye ekipleri tarafından konvoy esnasında sokakta görülen çocuklara bayrak ve hediyeler verilerek, çocukların yüzleri güldürüldü. - SAMSUN

Terme'de 23 Nisan konvoyu
Terme'de 23 Nisan konvoyu
Terme'de 23 Nisan konvoyu
Terme'de 23 Nisan konvoyu
Terme'de 23 Nisan konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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