Terme'de 110 milyonluk proje başladı Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizi her alanda ileriye taşıyacak, büyük projeler sırasıyla başlıyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizi her alanda ileriye taşıyacak, büyük projeler sırasıyla başlıyor. Terme çok kısa zamanda büyük ivme kazanacak" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Meclis Üyesi Ayhan Yılmaz ve Fen İşleri Müdürü Ozan Savaş ile birlikte Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali Projesi için Terme'de DSİ 71'inci Şube Müdürlüğü olarak Terme'de kurulan şantiyeyi ziyaret ederek, Proje Müdürü Hacı Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

110 milyonluk proje

Yüzeysel drenaj ve pompalı drenaj ikmal projelerinin Terme için büyük bir kazanım olacağını vurgulayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı DSİ 7. Bölge Müdürlüğümüz tarafından 5 Nisan tarihinde sözleşmesi imzalanarak, yaklaşık yaklaşık 110 milyon maliyetle hayata geçirilen Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali Projesiyle ilçemiz yeni bir boyut kazanacak. Tarım alanında sağlayacağımız kazanımlarla ilçemizin önünde yeni ufuklar açılacak" diye konuştu.

Proje hızlı başladı

Projenin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali Projesi'nden Terme ve Çarşamba ilçelerimizde toplam 99 mahallemiz faydalanacak. 52 bin hektar tarım alanının drenaj sorunu çözüme kavuşturulacak. İhale kapsamında 52 bin hektar alanın drenaj şebekesi için, ana-yedek-tersiyer drenaj kanal imalatları, 11 adet pompa binası ve daha önceki yıllarda imalatları tamamlanan 602 kilometrelik kanal alanında temizlik çalışması ile eksik imalatlar tamamlanacak. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ihale edilen projenin sözleşmesi 8 Nisan 2020 tarihinde imzalandı ve işe başlandı" şeklinde konuştu.

Verimlilik ve istihdam artacak

Sulama projesinin hayata geçmesiyle Terme'nin tarım potansiyelinin katlanarak artacağına dikkat çeken Kılıç şöyle devam etti: "Sulama ve drenaj kanallarının sel sorununa da ciddi katkısı olurken, sulama ile gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici gücü olacak. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelecek, bu artış ilçe genelinde ve civar ilçeler doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıyacak. İlçemizin tarımın yanında tarım makineleri konusunda da potansiyeli yüksek. Sulama Projeleri, vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi hedeflerimize de ciddi katkı sağlayacak."

Kamulaştırmalar sürüyor

Projenin hızlı ilerlemesi için vatandaşlara da görev düştüğünü söyleyen Başkan Kılıç şunları söyledi:

"Projeyle birlikte kamulaştırmalar da devam ediyor. Projenin hızlı bir şekilde tamamlanması için hemşehrilerimizden devletimize gerekli kolaylığı göstermesini bekliyoruz. Bu projeyle sadece bu günü değil yarınımızı da teminat altına alacağız. Ayrıca, projeye verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, Milletvekillerimiz Fuat Köktaş, Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA