Terme'de 10 Yeni Oyun Parkı Oluşturuldu

Terme Belediyesi, farklı mahallelerde 10 oyun parkı oluşturdu.

Son 4 yılda 43 yeni oyun parkı kuran Terme Belediyesi, her mahallede ailelerinin çocuklarıyla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kendi atölyelerinde ürettikleri bank ve kameriyeleri de oyun gruplarının çevresine ailelerinin vakit geçirebilmesi için yerleştiriyor.

Belediye Başkanı Şenol Kul, çocukların güvenli ortamlarda oyun oynamaları ve aileleri ile vakit geçirebilmelerini sağlamak adına ilçenin her mahallesine oyun parkı kurmak hedefi ile yola çıktıklarını söyledi.

Oyunun çocuğun yaratıcılığını geliştiren en büyük etmenlerden biri olduğunu vurgulayan Kul, "Bizler de ilçemizde çocuklarımızın rahat ortamlarda oyun oynamalarını sağlamak adına her mahallemizde bir oyun parkı sözü ile yola çıktık. Gelen talepler doğrultusunda eksik olan mahallelerimize 10 park daha Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Bunun dışında 15 park için de planlamamız yapıldı. Çocuklarımız için yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.