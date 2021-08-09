Terme Çayı'nın debisi sağanakla yükseldi, sele karşı uyarı anonsları yapıldı (2)
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Terme Çayı'nın debisi sağanakla yükseldi, sele karşı uyarı anonsları yapıldı (2)

Terme Çayı'nın debisi sağanakla yükseldi, sele karşı uyarı anonsları yapıldı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDISamsun Valiliği'nce, kentte pazar gününden beri süren ve hayatı olumsuz etkileyen yağışlara ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu, mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Samsun Valiliği'nce, kentte pazar gününden beri süren ve hayatı olumsuz etkileyen yağışlara ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu, mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kentte, İlkadım, Tekkeköy, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde toplam 4 sel ve su baskını olayına müdahale edildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"İlçelerimizde mahsur kalan toplam 3 kişinin kurtulması AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinesinde sağlanmış, İlkadım, Tekkeköy, Salıpazarı ve Terme ilçelerimizde toplam 4 sel/su baskını olayına müdahale edilmiştir. Risk bölgesinde çalışan mevsimlik işçilerin güvenli bölgeye alınması konusunda Kaymakamlıklarımız ve AFAD koordinasyonunda çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerimizdeki mevsimlik işçiler için 280 adet yatak ve 530 adet battaniye talebi yapılmıştır. Salıpazarı ilçesinden geçen Terme Çayı'nın su seviyesi yükselmesi ile belediyeler tarafından vatandaşlara uyarı anonsu yaptırılmış, Terme ilçemize bağlı Kocaman, Bazlamaç, Bağsaray ve Evci mahallelerimizde taşkın ihtimaline karşı çayın su seviyesinin kontrolü yapılmıştır. Ayrıca; Terme ilçemize tedbir amaçlı deniz polisi ekipleri sevk edilmiştir.  09.08.2021 Pazartesi günü saat: 13: 00 itibariyle 2 araç, 10 motopomp ve 12 personelden oluşan AFAD ekibi Terme İtfaiyesinde konuşlandırılmış, 1 römorklu cankurtaran botu ile 3 personel Terme Belediye Meydanı'nda konuşlandırılmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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