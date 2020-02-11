Terme Çayı'na atlayan babaya bugün de ulaşılamadı
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Terme Çayı'na atlayan babaya bugün de ulaşılamadı

Samsun'un Terme ilçesinde kızının peşinden Terme Çayı'na atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan babaya bugün de ulaşılamadı.

11.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:52
Terme Çayı'na atlayan babaya bugün de ulaşılamadı

'un ilçesinde kızının peşinden 'na atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan babaya bugün de ulaşılamadı.


Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kendisini köprüden Terme Çayı'na atan kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal'ı arama çalışmalarına bugün de devam edilmiş ancak kayıp şahsa ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarına yarın sabah devam etmek üzere ara verilmiştir" denildi.


04 Şubat tarihinde meydana gelen olayda kendisini Terme Çayı'na atan kızını kurtarmak için suya atlayan Gürsel Günal(50) akıntıya kapılarak kaybolmuş, kızı ise kurtarılmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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