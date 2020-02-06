Terme Çayı babayı vermiyor
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Terme Çayı babayı vermiyor

Samsun Valiliği tarafından, Terme ilçesinde kızının peşinden ırmağa atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan babayı bulmak için yapılan arama çalışmalarında üçüncü günde de bir sonuç alınamadığı duyuruldu.

06.02.2020 23:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:13
Terme Çayı babayı vermiyor

tarafından, ilçesinde kızının peşinden ırmağa atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan babayı bulmak için yapılan arama çalışmalarında üçüncü günde de bir sonuç alınamadığı duyuruldu.


Samsun'un Terme ilçesinde ırmağa atlayan kızı G.G.'ı (14), kurtarmak için atladığı suda kaybolan baba Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları üçüncü gününde de sonuçsuz kaldı. Samsun Valiliği tarafından yapılan duyuruda, "Terme ilçesinde kendisini köprüden 'na atan kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal'ı arama çalışmalarına bugün de devam edilmiş ancak kayıp şahsa henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarına yarın sabah devam etmek üzere ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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