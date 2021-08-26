Terme Belediyesinden okullara yüz yüze eğitim hazırlığı desteği
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Terme Belediyesinden okullara yüz yüze eğitim hazırlığı desteği

Terme Belediyesinden okullara yüz yüze eğitim hazırlığı desteği
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Terme Belediyesi, 6 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik çalışması başlattı.

Terme Belediyesi, 6 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik çalışması başlattı.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program çerçevesinde, ilçe genelindeki tüm okullarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın talimatıyla başlatılan okul temizlik çalışmaları kapsamında ilçedeki tüm okulların bahçeleri yüz yüze eğitim için güvenli hale getiriliyor.

Okulların uzun süredir bakımsız kalan, özellikle bahçe ve ortak kullanım alanlarında yabancı ot temizliği yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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