Terme Belediyesinden mevsimlik işçilere hijyen paketi
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Terme Belediyesinden mevsimlik işçilere hijyen paketi

Terme Belediyesi fındık toplamak için ilçeye gelen yaklaşık bin 500 mevsimlik tarım işçisine koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen paketi ve içme suyu yardımında bulundu.

Terme Belediyesinden mevsimlik işçilere hijyen paketi
17.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:09

Terme Belediyesi fındık toplamak için ilçeye gelen yaklaşık bin 500 mevsimlik tarım işçisine koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen paketi ve içme suyu yardımında bulundu.

Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, fındık sezonu nedeniyle bölgeye gelerek çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçileri unutmadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında tarım işçilerine hijyen paketi ve içme suyu dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ülkemizin farklı şehirlerinden fındık hasadı için ilçemize gelen misafirlerimize koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yardımlarda bulunduk. Gurbette sıcak havada para kazanmak hiç kolay değil. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumumuzun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışımızın ve insani yaklaşımımızın gereğini yapıyoruz. Hem hemşehrilerimizden hem de ilçemize gelen misafirlerimizden tek isteğimiz, kendilerini ve sevdiklerini korumak için maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanında yetkili makamlarca açıklanan kurallara uymaları." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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