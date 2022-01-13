Terme Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi yenilendi

SAMSUN (AA) - Terme Belediyesinde çalışan memurların verimliliğini arttırmak adına Belediye ile Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasıyla (BEM-BİR-SEN) olan sosyal denge sözleşmesi yenilendi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye personeline en iyi sosyal ve ekonomik hakları sağlama çabasında olduklarını belirterek, "Personelimizin haklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda üzerimize düşeni her zaman yerine getirerek çalışanlarımızın motivasyonunu arttırdık. Görevini layıkıyla yapanların, alın teri dökenlerin her zaman yanındayız. Bizler canla başla büyük bir gayretle güzel çalışmaları, projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Sözleşmemiz tüm memur ve sözleşmeli personelimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever ise Samsun bölgesinde yer alan yerel yönetimler içinde en iyi sözleşmelere bir bir imza attıklarını dile getirerek, yeni sözleşmenin Terme Belediyesinde görev yapan memurlara hayırlı olmasını diledi.

Terme Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Kılıç ve Sever'in yanı sıra BEM-BİR-SEN Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli ve belediye birim amirleri katıldı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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