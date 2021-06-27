Terme Belediyesi, YKS adaylarını yalnız bırakmadı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencileri yalnız bırakmadı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencileri yalnız bırakmadı.

Terme Belediyesi, yaklaşık 4 bin adayın üniversiteli olmak için ter döktüğü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarında ilçedeki öğrencilerin yanında oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Termeli üniversite adayları, ilçe içindeki ve ilçe dışındaki sınav merkezlerine ücretsiz servisler ile ulaştırıldı. Belediye ekipleri, sınavın yapıldığı iki gün boyunca sınava giren öğrenciler ve velileri için sınav merkezlerinin önlerinde kurulan stantlarla ikramlarda bulundu.

Sınav merkezlerini tek tek ziyaret ederek üniversite adaylarına başarılar dileyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Üniversite sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin güzel sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Bu süreçte çocuklarımıza destek olan velilerimizin ve öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum" dedi.

Zabıta ekipleri imdada yetişti

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, YKS'ye yetişmeye çalışan öğrencilerin yardımına koştu. Belirli bölgelerde teyakkuzda bekleyen ekipler, geç kalan ve evrak unutan öğrencileri tespit ederek sınava yetiştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı